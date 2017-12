Due donne denunciate per furto

BIELLA - Una 55enne di Camburzano è stata denunciata dai carabinieri per furto. La donna ieri, martedì 26 dicembre, era entrata in un supermercato di Occhieppo Inferiore e aveva prelevato dagli scaffali generi alimentari per un valore di 30 euro. Al momento di oltrepassare le casse, era stata bloccata dal personale di sorveglianza. Indagata per lo stesso reato, ma in concorso, anche una 51enne di Torino che, alcuni giorni fa, aveva fatto da complice a un'altra donna, poi arrestata, nel tentativo di rubare capi di abbigliamento dal negozio delle "Sorelle Ramonda", a Masserano.