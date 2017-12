Mercato in piazza Falcone anche il 31 dicembre

BIELLA - Con le festività di fine anno ci sono anche un giorno extra per il mercato di piazza Falcone: le bancarelle torneranno a disposizione dei clienti anche il 31 dicembre, alla vigilia di Capodanno, per dare la possibilità di fare gli ultimi acquisti per regali e cenoni. Era già avvenuto la scorsa settimana, in occasione della vigilia di Natale. «La possibilità - spiega l'assessore al commercio Stefano La Malfa - è aperta sia per i rivenditori di generi alimentari sia per i non alimentari». Gli orari saranno quelli consueti.