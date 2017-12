Festa di Natale per la Rhythmic School

CANDELO - Mercoledì sera della scorsa settimana la Scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya ha organizzato la Festa di Natale e celebrato le atlete campionesse d’Italia di serie A presso il palasport del paese. La manifestazione ha coinvolto tutte le corsiste partecipanti ai corsi di avvicinamento alla Ritmica, le protagoniste e le agoniste in una kermesse che ha visto in pedana, in rapida successione, una trentina di esibizioni a partire dalle tenerissime bimbe dei corsi baby, proseguendo con i gruppi di varia età e specializzazione, per giungere alle spettacolari esibizioni delle atlete pluricampionesse d’italia; il tutto coordinato ottimamente dallo staff tecnico diretto da Tatiana Shpilevaya e che contempla Arianna Prete, Lena Chursina, Alessandra Balocco, Margherita Chiorino, Cristiana Berruti, Martina Impallaria, Teresa Romano e la ex atleta, ora fisioterapista societaria, Marta Levis.

RICONOSCIMENTI - A seguire, le premiazioni per le atlete che hanno partecipato alle competizioni del secondo semestre 2017: Ritmo Day, serie C, serie B1 e serie A terminate con tutte le atlete e le tecniche accomunate in un grande abbraccio mentre risuonavano le sempre emozionanti note dell’inno di Mameli in onore di Rebecca Di Siena, Giada Lideo ed Anna Pellegrini e con il pensiero rivolto a Greta Riccardi purtroppo ancora ricoverata a seguito del grave incidente che l’ha coinvolta (assenti per stage tecnico Gaia Garoffolo ed Alessia Leone e la rumena Ana Luiza Filiorianu impegnata con la sua nazionale). Ad effettuare le premiazioni, dirette dal presidente Carlo Vineis, il vice Michele Pavan coadiuvato da MariaGrazia Ingrao, la delegata provinciale Coni Anna Zumaglini ed il delegato FGI Pino Cataldo. A concludere la festa in un clima famigliare, di amicizia e serenità il classico taglio del panettone e lo scambio di Auguri di Buone Feste con dirigenti, tecnici e famigliari delle RSgirls per la sempre più grande famiglia della Rhythmic School.