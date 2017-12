«Mi aspettavo più punti in classifica»

BIELLA - Il girone di andata si è concluso con La Biellese al quarto posto ad otto lunghezza di distanza dal vertice della classifica occupato dalla Stresa. Con il presidente Vittorio Bellosta si è tracciato un bilancio di metà stagione relativo al cammino effettuato dalla prima squadra e dal settore giovanile.

Siamo al giro di boa...

«Siamo in linea con l'obiettivo che la società si era posta ad inizio stagione, ma avendo visto tutte le partite e di conseguenza le squadre affrontate forse qualche punto in più in classifica me lo sarei aspettato, quindi direi che sono parzialmente soddisfatto».

Cosa aspetta la squadra nel prossimo mese di gennaio?

«Il mese che andremo ad affrontare sarà tutto un altro campionato, e noi dovremo farci trovare pronti. Si ripartirà con il Pavarolo 2004 in casa, e bisognerà fare del nostro meglio per farci trovare pronti, memori della sconfitta rimediata all'andata. Sarà importante non perdere punti con le ultime in classifica e provare a fare meglio con chi ci precede".

Sotto l'albero tre regali per i tifosi bianconeri, ce li racconta?

«Nella finestra di mercato siamo riusciti a portare a Biella tre giocatori di buon livello. Gabriele Coppo voluto fortemente da mister Braghin per dare ancora più qualità al gioco offensivo della squadra, Gabriele Testori un giovane di sicuro affidamento e i due gol messi a segno in altrettante partite ci fanno ben sperare e Spatrisano un classe 2000 con tutte le carte in regola per fare bene. In uscita il solo Scavetta, e questo sicuramente avvalora il progetto bianconero».

Nel corso del torneo ci sono stati momenti difficili.

«Quello che più mi ha colpito di questa squadra è stato l'attaccamento alla maglia dei "giovani-vecchi" biellesi e parlo dei vari Botto Poala, Vanoli ed altri che hanno dimostrato allenamento dopo allenamento, partita dopo partita cosa vuol dire indossare questa maglia».

Parliamo del settore giovanile. Qual è la situazione?

«Sono molto soddisfatto dei risultati ma soprattutto del lavoro che si sta facendo. A partire del responsabile del settore giovanile Aldo Rosso, arrivando fino ai dirigenti accompagnatori, stanno dimostrando tutti tanta serietà e quanto lavoro c'è dietro ad una società come La Biellese".

I migliori auguri...

"A tutta la città di Biella, a tutti i biellesi auguro un buon Natale e un felice anno nuovo".