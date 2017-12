Due giovedì senza orario continuato in alcuni uffici

BIELLA - Per due giovedì alcuni uffici comunali con sede a palazzo Oropa muteranno leggermente i loro orari di sportello. Gli uffici affari generali e relazioni con il pubblico, protocollo, notifiche, statistica e toponomastica resteranno aperti dalle 8,30 alle 12 e dalle 14,15 alle 16 e non dalle 8 alle 16 con orario continuato come nei giovedì ordinari. Il cambio di orari sarà giovedì 28 dicembre e giovedì 4 gennaio. Dall'11 gennaio si tornerà alla normalità. Allo stesso modo e negli stessi giorni non ci sarà l'orario continuato nemmeno agli uffici anagrafe e stato civile, che hanno sempre sede a Palazzo Oropa.