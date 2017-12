Biella: voragine si apre in Costa del Vernato

BIELLA - I vigili del fuoco stanno intervenendo in Costa del Vernato, a Biella, per una voragine apertasi in strada. Dalle prime, quanto sommarie informazioni, in quanto le squadre sono ancora sul posto, sembra che abbia ceduto una porzione del sedime stradale, inghiottendo in parte un'auto. Ora i pompieri stanno controllando anche le abitazioni accanto al civico 9, oltre che la stessa interessata, per stabilire se ci sono problemi di agibilità. Il danno alla strada potrebbe essere stato causato dalle violento piogge abbattutesi oggi in città. Seguiranno aggiornamenti.