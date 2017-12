Corsi di marcia Alpina in classe

BIELLA - L’Apd Pietro Micca in collaborazione con l’A.S. Ermenegildo Zegna di Trivero e la Federazione Italiana Escursionismo hanno organizzato corsi di marcia Alpina di Regolarità indirizzati ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado. L’Istituto tecnico E. Bona ha aderito con interesse all'iniziativa partecipando con due classi, a cui si sono aggiunte, visto l’entusiasmo dei ragazzi e l’interesse verso questa disciplina poco conosciuta, altre due classi.

IL PUNTO - La poca conoscenza per questa disciplina sportiva ha fatto largo all’interesse e alla voglia di capirne il meccanismo, molto semplice in verità; essa consiste nel percorrere dei sentieri tracciati utilizzando un numero esatto di passi, determinato dalla lunghezza del passo di ogni concorrente. La difficoltà consiste nell’avere un passo regolare sia nelle salite che nelle discese. Il brutto tempo, purtroppo, non ha permesso di finire il corso che è stato rimandato in primavera. Il 16 aprile si svolgerà una gara per mettere a frutto gli insegnamenti ricevuti, organizzata sempre dalla Pietro Micca con la collaborazione della Federazione Italiana Escursionismo e cronometristi ufficiali.