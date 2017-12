Cossato: lite per un alloggio

COSSATO - I carabinieri sono intervenuti ieri, mercoledì 27 dicembre, in un cascinale di Cossato per un diverbio scoppiato tra la proprietaria, una 66enne, e un dipendente di origini nigeriane, di 40 anni. All'origine della lite, il fatto che, dopo il licenziamento, l'uomo non voleva lasciare l'alloggio che gli era stato assegnato, al momento della stipulazione del contratto di lavoro. La vista delle divise, ha placato gli animi e ricondotto le parti alla ragione.