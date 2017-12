VIVERONE - Un 62enne residente fuori provincia è stato denunciato, dai carabinieri, per evasione. L'uomo, agli arresti domiciliari in un casa di cura di Viverone, si era allontanato facendo perdere le proprie tracce. E infatti, i militari dell'Arma, giunti sul posto per il controllo di routine, non lo avevano trovato. È stato poi rintracciato poco distante.