Senza benzina viene scambiato per un ladro

BIELLA - Rimane senza benzina, raggiunge a piedi un distributore e viene scambiato per un ladro. Protagonista della vicenda, avvenuta nel Biellese Orientale, un 58enne di Mosso. A corto di carburante aveva parcheggiato il veicolo e, con una torcia fissata sul capo, si era avventurato lungo la via fino a raggiungere la pompa di benzina, per riempire una tanica. Quando è stato ripreso, sul posto, dalle telecamere di videosorveglianza, è stato scambiato per un malfattore da chi era addetto al controllo, che ha chiamato i carabinieri. Gli accertamenti hanno riportato il fatto alle adeguate proporzioni e il 58enne ha potuto fare rientro a casa.