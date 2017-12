Eventi a Biella, ecco cosa fare il 30 e il 31 dicembre

BIELLA – L'ultimo fine settimana dell'anno riserva tante sorprese per il nostro territorio tra appuntamenti a teatro, in piazza e in montagna. Ecco qualche consiglio per godersi al meglio queste due giornate di festa e per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti.

In montagna

Il 30 dicembre alle 17.30 a Bielmonte, ritrovo sul parterre per assistere alla tradizionale fiaccolata sulle piste da sci. A seguire, processione e S. Messa. Per infomazioni: Scuola Sci Bielmonte Oasi Zegna 015 744178, 015 744110, www.oasizegna.com, info@oasizegna.com

Capodanno fuori dal Comune

Domenica 31 dicembre dalle 21, a Biella Piazzo, appuntamento in Piazza Cisterna al Piazzo, si inizia alle 21 e per finire alle 3. Aspetteremo la mezzanotte con un live dei Sempre Noi, cover band degli 883 per proseguire con dj set di Dj Maiz e voice di Enrico Giorda. Drink&Food per accompagnare la musica e ritenteremo il Guinnes World Record del trenino umano più lungo del mondo.

Capodanno swing a teatro

Il 31 dicembre, alle 22.30 al Teatro Sociale Villani, «Benvenuto 2018. Capodanno Swing». Con Matteo Brancaleoni «The Italian Crooner». Prevendite presso: Cigna Dischi, via Italia 10, Biella, Paper Moon, viia Galimberti 37, Biella, Il Contato del Canavese, p.zza Ferruccio Nazionale 12, Ivrea e online. Per informazioni: il Contato del Canavese 0125 641161, www.ilcontato.it, biglietteria@ilcontato.it

Concerto di Capodanno a Magnano

Il 31 dicembre, alle 20 presso la Chiesa di Santa Marta di Magnano, uno spettacolo musicale con diaporama ideato da Alberto Galazzo e Bernard Brauchli con Eva Kiss, soprano; Cinzia Barbagelata, violino; Anastase Démétriadès, flauto dolce; Luca Taccardi, viola da gamba e violoncello; Georges Kiss clavicembalo e basso continuo; Bernard Brauchli, clavicordo; Alberto Galazzo e Carlo Dezzuto, commento. Opere di G. Frescobaldi, Cl. Monteverdi, Bartolomeo de Selma, G. Gabrieli, C. de Rore. Durante la serata Musica Antica a Magnano offrirà un vin brûlé a tutti gli intervenuti. L'ingresso è a offerta libera. Le prenotazioni si conservano inderogabilmente solo fino alle 19.45. Per informazioni: MusicAnticaMagnano: 345 9108561 o 015 679260, www.musicaanticamagnano.com, info@musicaanticamagnano.com

Capodanno con le ciaspole

Il 31 dicembre, in tutta Oasi Zegna, numerose proposte ed iniziative presso i locali del Consorzio Turistico per brindare al nuovo anno con menù speciali e degustazioni tipiche. A Bielmonte, con ritrovo al piazzale 1 alle ore 18 una facile ciaspolata adatta a tutti, fino all'Alpe Moncerchio con cena in Agriturismo e la possibilità di pernottare e risvegliarsi nella tranquillità del luogo. Per informazioni: Agriturismo Alpe Moncerchio 339 7289682, www.oasizegna.com, info@oasizegna.com.