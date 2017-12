Bilancio dei carabinieri nel 2017: nel Biellese i reati sono in calo

BIELLA - L’Arma dei Carabinieri nella Provincia di Biella, dove, ad eccezione del capoluogo, rappresenta l’unico presidio di Polizia, con le sue 18 stazioni territoriali, 4 forestali, 2 Comandi di Compagnia ed un Comando Gruppo Forestale, ha fatto registrare nel 2017 un bilancio molto positivo nell'attività di sicurezza e di prevenzione.

I NUMERI - In particolare l’Arma ha perseguito l’83,5% dei reati verificatisi in tutta la provincia (capoluogo incluso), ove si è registrato un calo significativo dei crimini predatori, quali: furti (- 26% rispetto 2016), rapine (-7% rispetto 2016), estorsioni (-20% rispetto 2016) e truffe (-3%). Queste ultime, pur in leggero calo, rappresentano tuttora un obiettivo specifico per l’Arma, in un territorio in cui il rapporto popolazione/over65enni è uno dei più elevati in Italia e pertanto meta appetibile per truffatori senza scrupoli a cui viene più semplice carpire la buona fede degli anziani.

PREVENZIONE - In questo senso il Comando dell'Arma, negli scorsi giorni, ha rilanciato, con la collaborazione delle testate giornalistiche locali, su carta e video, un decalogo di consigli ed accorgimenti da tenere per non cadere nella rete dei «truffatori porta a porta», cioè di quei malintenzionati che, spacciandosi per appartenenti alle forze di polizia, o ai gestori di pubblica utilità (acqua, luce, gas e altro), cercano di accedere nelle abitazioni degli ignari cittadini per raggirarli e depredarli dei propri beni.

GIUSTIZIA - Non solo l’attività preventiva impostata dall’Arma in provincia ha portato ad una oggettiva diminuzione dei reati, ha funzionato anche l’attività repressiva, che ha fatto registrare 62 deferimenti in stato di arresto e 1547 deferimenti in stato di libertà, circa 80.800 controlli fra persone, veicoli e documenti, nel contesto dei 11.319 servizi di controllo del territorio.

REATI - Il reato più grave verificatosi nel biellese riguarda l’omicidio di Pietro Bello, classe 1962, residente in Magenta, scoperto dai militari della Compagnia di Cossato e della stazione di Valle Mosso, in sinergia con il Nucleo Investigativo di Biella, che il 5 maggio 2017. Gli uomini in divisa hanno eseguito il fermo d’indiziato di delitto emesso locale autorità giudiziaria nei confronti di Cristian Angileri, classe 1977 residente in Valle Mosso.

FORESTALE - Novità del 2017 per l’Arma è stato anche l’incorporamento del Corpo Forestale dello Stato, che ha visto, conseguentemente, aumentare la presenza sul territorio biellese dei Carabinieri, con un Comando di Gruppo a Biella, retto dal colonnello Olivieri Maurizio, e 4 stazioni forestali, il cui personale continua ad operare nel proprio settore.