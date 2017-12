Due mutui a tasso zero per i campi sportivi di Villaggio e di Chiavazza

BIELLA - C'è un risparmio di oltre 200 mila euro per le casse comunali dietro la notizia della concessione del mutuo a tasso zero dell'Istituto per il Credito Sportivo per i lavori ai campi sportivi di Chiavazza e del Villaggio La Marmora. Entrambi cofinanziati dai contributi governativi arrivati dai due bandi per la riqualificazione delle periferie, ora ottengono un altro sostegno che consente di ridurre ulteriormente i costi.

IL PUNTO - La delibera del Credito Sportivo è arrivata il 20 dicembre e concederà 450 mila euro per la costruzione degli spogliatoi del campo di viale Venezia a Chiavazza e 600 mila euro per quello di via Gersen al Villaggio. «Gli interventi - spiega l'assessore ai lavori pubblici Sergio Leone - rientrano nel protocollo d'intesa dell'Anci con l'istituto, denominato «Iniziativa sport missione comune 2017». Ci consentiranno di risparmiare 93 mila euro di interessi su Chiavazza e 124 mila sul Villaggio. Il Comune rimborserà il solo capitale con rate semestrali per quindici anni, rendendo l'investimento più sostenibile».