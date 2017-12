OCCHIEPPO INF. - Vandali in azione al Polivalente di Occhieppo Inferiore, struttura che ospita periodicamente anche gli alunni dell'Istituto Alberghiero. Ignoti, tra il 22 e il 28 dicembre, sono riusciti a introdursi nell'immobile di via Caralli e hanno imbrattato le pareti. Ma non basta. Hanno persino sfondato quattro porte, forse per entrare nelle stanze alla ricerca di qualcosa da rubare. Ad accorgersi dell'accaduto, ieri, è stato uno degli assessori, che ha presentato denuncia ai carabinieri. Ora sono in corso accertamenti per cercare di risalire agli autori del danneggiamento. Utili potranno essere le riprese effettuate, in zona, dalle telecamere di videosorveglianza piuttosto che eventuali tracce lasciate dai vandali.