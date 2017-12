Incidente domestico, Gaggino ricoverato al Cto di Torino

BIELLA - Il consigliere comunale d'opposizione a Palazzo Oropa, Massimiliano Gaggino, è stato ricoverato d’urgenza al CTO di Torino per gravi ustioni su varie parti del corpo. Gaggino è rimasto vittima di un incidente domestico, nella sua abitazione a Chiavazza. Questo quanto emerso, per ora, di una notizia che ha colpito tutto il Biellese. I fatti risalgono a giovedì. A soccorrere l'ex assessore comunale, da anni militante di Forza Italia, la moglie, che ha chiamato i soccorsi del 118. A Torino Gaggino è arrivato in elicottero. Ora si trova ricoverato nel reparto ustionati, in coma farmacologico. Gaggino è conosciutissimo in tutto il Biellese al di là del suo impegno politico. Da anni ha un'attività commerciale (barbiere/parrucchiere) in via Losana ed inoltre è impegnato nel mondo del teatro e dello sport (corsa). E' papà di due bimbe, che frequentano le scuole elementari. Unanime lo sgomento di fronte alla notizie e l'augurio da parte di amici e di conoscenti, anche attraverso il web dove la notizia sta facendo il giro di tanti siti e social. Seguiranno aggiornamenti.