Carpignano: denunciato un biellese

BIELLA - Un 27enne di Occhieppo Inferiore è stato denunciato, dai carabinieri di Fara Novarese, per inottemperanza al foglio di via obbligatorio. Il giovane, nei giorni scorsi, era incappato in un posto di controllo dell'Arma a Carpignano. Un rapido controllo in banca dati, ed era emerso che, lo scorso mese di maggio, era stato emesso nei suoi confronti, da parte del Questore di Novara, il provvedimento, con il divieto di tornare in zona per tre anni.