Incidente con una stufetta a gas. Gaggino ancora in coma farmacologico

BIELLA - Sembrerebbe un incidente avvenuto con una stufa a gas, la causa delle fiamme e quindi delle gravi ustioni riportate da Massimiliano Gaggino, 49 anni, consigliere comunale di opposizione a Palazzo Oropa. I fatti sono avvenuti ieri. L'ex assessore della giunta di Dino Gentile è ricoverato in prognosi riservata al Cto di Torino, nel reparto grandi ustionati. A dare l'allarme, la moglie, presente al momento dell'incidente domestico nella loro casa a Chiavazza. Per il trasporto nel capoluogo regionale, vista la gravità delle condizioni di Gaggino, è stato utilizzato un elicottero del servizio del 118.

IL PUNTO - Max Gaggino si trova intubato e in coma farmacologico per le cure del caso. I medici non si sbilanciano in nessuna previsione anche se, la speranza di tutti coloro che hanno a cuore le condizioni di Max, è che per quanto grave siano le ferite, in realtà, non sia davvero in pericolo di vita. «Sono senza parole per quanto successo... Con il fiato aspetto al più presto buone notizie. Non ho dubbi che reagirà alle difficoltà» dice commosso Paolo Robazza, amico e collega di partito, a nome di tantissimi che sul web stanno scrivendo messaggi di incoraggiamento e di sgomento per quanto accaduto.

LE CURE - Ad essere fondamentali saranno le prossime ore, quando il fisico dell'uomo reagirà alle cure dei medici torinesi. Secondo fonti ospedaliere Gaggino ha ustioni di primo e di secondo grado soprattutto sulle mani e sulle braccia. Indicativamente sul 35% del corpo. Un quadro insomma molto serio, che fa già prevedere futuri interventi chirurgici di ricostruzione nei prossimi mesi. Intorno alla famiglia di Gaggino (sposato e con due figlie in età scolare) s'è stretto tutto il Biellese. Gaggino infatti è conosciuto e benvoluto anche al di là della sua attività politica nelle fila di Forza Italia. E' infatti un appassionato sportivo ed è impegnato nel mondo del teatro locale. Da anni ha un'avviata attività di barbiere/parruchiere in via Losana