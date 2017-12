Rubano un cartello stradale per divertimento

BIELLA - Singolare furto questa notte, sabato 30 dicembre, in un cantiere edile del quartiere Riva, a Biella, da dove è sparito un cartello della segnaletica stradale. Ad agire un gruppo di giovani, tra cui alcune ragazze, che intorno alle 3,30 hanno pensato di fare un gesto "alternativo». Due di loro, armati di coltello, hanno tagliato la copertura di plastica e hanno preso il cartello che indicava il divieto di sosta, messo dalla ditta incaricata dei lavori, per permettere ai mezzi aziendali di parcheggiare. Poi se ne sono andati, ridendo, e sbandierando il bottino ai quattro venti. Non è la prima volta che in zona si registrano episodi al di sopra delle righe. Un paio di mesi fa, una violenta lite aveva coinvolto oltre una decina di giovani, sempre all'angolo tra via Italia e via Belletti Bona, conclusasi con l'arrivo della Polizia. E tutto questo senza contare i danneggiamenti alle auto parcheggiate in strada.