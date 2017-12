Addio ad Alfredo Failla

BIELLA - I parrucchieri biellesi piangono la scomparsa, avvenuta ieri, venerdì 29 dicembre, per un malore, di Alfredo Failla. Settanta anni compiuti quest'anno, da tempo in pensione, non aveva mai lasciato di fatto il lavoro. Dopo aver rilevato, a cavallo degli anni Novanta, un negozio nel quartiere degli Affari, a Biella, denominandolo "La femme a la page", gestito con la moglie Mariangela, aveva poi ceduto l'attività. L'attività ma non la voglia di essere creativo e contribuire alla bellezza delle donne. Ieri, mentre era al lavoro, nel negozio "Chic e Schock", di cui era contitolare, si è accasciato al suolo, senza un lamento. Subito soccorso, all'arrivo dell'èquipe medica del 118 non c'era già più nulla da fare. L'infarto che lo aveva colpito, non gli aveva lasciato scampo.