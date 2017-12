Automobilisti litigiosi: intervengono i carabinieri

BIELLA - I carabinieri sono intervenuti ieri, venerdì 29 dicembre, per una violenta lite scoppiata tra due automobilisti alla rotonda di corso Europa, a Biella. Dai primi accertamenti, sembra che i soggetti abbiano avuto da ridire su una mancata precedenza. Uno di loro, poi datosi alla fuga su un'auto di piccola cilindrata, avrebbe colpito l'altro al volto, con un pugno, facendolo sanguinare. Ora sono in corso le indagini per risalire all'identità dell'aggressore che, sul veicolo, aveva anche un bastone. Lite anche tra un 55enne e un uomo di 32 anni, dopo che la figlia del primo aveva causato, facendo manovra con l'auto, un lieve danno al veicolo del secondo, a Vigliano. A mettere pace tra le parti ci hanno pensato, ancora una volta, i carabinieri.