BIELLA - Resterà in carcere fino al prossimo 7 febbraio Gianluca C., 34 anni, di Mezzana Mortigliengo, arrestato ieri, venerdì 29 dicembre, dai carabinieri, dopo che la Procura di Torino gli ha revocato i domiciliari. L'uomo era stato condannato, nel recente passato, per truffa aggravata.