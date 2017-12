Gaggino: la prognosi resta riservata

BIELLA - Restano stazionarie, nella loro estrema gravità, le condizioni di Massimiliano Gaggino, parrucchiere, politico e artista teatrale. Ricoverato al Cto di Torino, per un infortunio domestico, è stato sedato e intubato, mentre la prognosi resta riservata. Padre di due bimbe, l'altro giorno, secondo i primi accertamenti, si sarebbe ustionato sul 35% del corpo nell'accendere una stufa. Forse un ritorno di fiamma, non è ancora chiaro, lo avrebbe investito causandogli profonde lesioni. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Ponderano, da qui è stato trasferito in elicottero nel più attrezzato nosocomio piemontese. Le prossime ore saranno fondamentali per sciogliere la prognosi.