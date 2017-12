Un fine d'anno all'insegna dei furti

BIELLA - Fine 2017 ancora segnato dai furti, nel Biellese. A Portula, qualcuno si è introdotto nell'abitazione di un 69enne, e dopo aver messo a soqquadro le stanze è scappato con monili in oro per un valore di 2 mila euro. Colpo tentato anche a Gaglianico, nel magazzino in uso al Fondo Edo Tempia, da dove non è stato asportato nulla. L'unico danno riguarda il lucchetto della porta, che è stato forzato. E ancora, a Valdengo, ignoti sono entrati in un'abitazione, facendo scattare l'allarme. Su tutti gli episodi indagano i carabinieri.