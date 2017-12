Carabinieri: due interventi per altrettanti litigi

BIELLA - Una pattuglia dei carabinieri è intervenuta ieri, sabato 30 dicembre, ai Giardini Zumaglini, a Biella, dove era stata segnalata una violenta lite, a scontrarsi due pakistani, forse per un debito mai saldato. All'arrivo dei militari dell'Arma, l'aggressore si era già dato alla fuga, lasciando sola la controparte, un 27enne, dolorante per uno schiaffo al volto. Ora sono in corso indagini per fare chiarezza sull'accaduto. Screzi, in nottata, anche tra un ambulante e un cliente, marocchino, di 43 anni, che già in passato aveva bersagliato il furgone della vittima con un lancio di pietre.