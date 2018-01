Due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

BIELLA - Sono due le patenti ritirate, e altrettanti gli automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza, dai Carabinieri nella notte tra il 30 e il 31 dicembre. A rimanere «appiedati» sono stati un paio di automobilisti biellesi, uno di 51 anni e l'altro di 46. Il più giovane dei due, in particolare, aveva un tasso alcolemico di quattro volte superiore a quello consentito dalla legge, che è di 0,50 grammi/litro.