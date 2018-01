Gaggino: i medici torinesi non sciolgono la prognosi

BIELLA - Rimangono gravi le condizioni di Massimiliano Gaggino, consigliere comunale per Forza Italia a Palazzo Oropa. I medici del Cto dove è stato ricoverato nei giorni scorsi, infatti, non hanno ancora sciolto la prognosi. Gaggino (sposato, con due figlie) è rimasto vittima di un incidente domestico con una stufetta a gas nella propria abitazione a Chiavazza. In seguito allo scoppio, ha riportato ustioni sul 35% del corpo, soprattutto su braccia e mani. Al momento è ricoverato nel reparto grandi ustionati del nosocomio torinese, intubato, ma pare non abbia riportato danni alle vie respiratorie.