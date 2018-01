Lessona: uomo aggredito da un pitbull

LESSONA - Va a passeggio con il suo pitbull al guinzaglio e viene aggredito da un cane della stessa razza, forse fuggito da un'abitazione. È accaudo ieri, primo gennaio, in via IV Novembre, a Lessona, dove un 61enne stava godendosi il pomeriggio all'aria aperta. Improvisamente, dal nulla, è spuntato l'altro animale, che si è avventato contro di lui, causandogli una lieve ferita a una mano, e al suo cane. L'aggredito è riuscito a contattare l'112 e, dopo pochi minuti, una pattuglia è giunta sul posto. Ora sono in corso accertamenti per scoprire l'identità del padrone dell'animale aggressore, ora portato in canile a Cossato.