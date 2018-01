Uomo indagato per incauto acquisto

BIELLA - Acquista una bicicletta da un conoscente e finisce nei guai. Non sapeva infatti, il protagonista dell'episodio, un cittadino marocchino di 48 anni, che il mezzo era rubato. A scoprirlo, invece, sono stati gli agenti di una Volante, che lo hanno controllato ai Giardini Zumaglini. Il 48enne ha raccontato la sua versione dei fatti e, in vista dei prossimi accertamenti tesi a fare chiarezza, è stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di incauto acquisto. La bicicletta, ora, è stata posta sotto sequestro.