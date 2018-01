La polizia allontana da Biella uno straniero

BIELLA - Incappato in un posto di controllo delle Volanti della Polizia e trovato irregolare sul territorio, un cittadino di origini turche è stato accompagnato al Centro permanenza rimpatri di Torino. Portato negli uffici di via Sant'Eusebio per accertamenti, è infatti emerso che, in passato, aveva usufruito di un permesso di soggiorno, nato da una richiesta di asilo, che gli era poi stato revocato.