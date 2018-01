Richiedente asilo denunciato per spaccio

BIELLA - Un 28enne di origini nigeriane, E.M., è stato denunciato dalla Polizia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane ieri, martedì 2 gennaio, è stato notato aggirarsi con fare sospetto, da una Volante, lungo via Italia, a Biella. Quando gli agenti si sono avvicinati, lui ha allungato il passo, in un goffo tentativo di sfuggire al controllo. Raggiunto, ha gettato a terra due palline di marijuana, avvolte nel cellophane, del peso complessivo di 2,1 grammi, pensando di farla franca. Lo stupefacente è stato subito recuperato dagli operatori, che hanno poi portato il 28enne in Questura. Dagli accertamenti effettuati dall'Ufficio Immigrazione è in seguito emerso che si trattava di un richiedente asilo, che aveva perso il diritto di accoglienza, tanto che era ospitato nei rifugi di emergenza.