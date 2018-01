Ancora due ubriachi al volante. Una è neopatentata

BIELLA - Sono due le patenti ritirate, negli ultimi giorni, ad altrettanti biellesi, per guida in stato di ebbrezza. Si tratta di un 25enne, controllato dalle Volanti, mentre si trovava alla guida di una Fiat Punto, in città. Il forte alito alcolico ha messo in allarme gli operatori, che lo hanno sottoposto a test, risultato positivo. E dovrà fare a meno del permesso di guida anche una ragazza di 20 anni, neopatentata, fermata in via per Tollegno tre ore prima dell'alba.