Per evitare un'altra auto finisce contro un muro

BIELLA - Per evitare un altro veicolo, si schianta contro un muro. Vittima dell'incidente una 23enne, al volante di una Matiz, che ieri, martedì 2 gennaio, stava transitando in via Tarino, a Cossato. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, la giovane automobilista, nel tentativo, per altro non del tutto riuscito, di evitare la VolksWagen Bora di un trentenne, è uscita di strada, tanciando anche la linea del gas, poi subito riparata dai tecnici. Entrambi i coinvolti sono usciti illesi dall'incidente, così come l'82enne di Strona che, alla guida di una Fiat Panda, si è scontrato, a Trivero, con il furgone Iveco condotto da un 61enne di Casapinta. Sul posto è intervenuto un mezzo del 118, a scopo precauzionale, per visitare il più anziano dei due conducenti.