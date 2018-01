Befana agli Orsi e concorso "Natale solidale"

BIELLA - Al centro commerciale Gli Orsi sta per arrivare «Epifania in Allegria», l’ultimo appuntamento per celebrare tutti insieme la fine delle festività natalizie. Sabato 6 gennaio, dalle ore 15 alle ore 19, la mitica Befana e il divertente spazzacamino intratterranno tutti gli ospiti della galleria con minishow e acrobazie sui trampoli. Inoltre, nel corso della giornata, verrà annunciato il fortunato vincitore del concorso del "Natale solidale", che si aggiudicherà un emozionante viaggio a Disneyland Paris! Il centro commerciale Gli Orsi invita tutti gli ospiti a trascorrere una giornata insieme ai simpatici personaggi dell’Epifania e scoprire insieme il vincitore del concorso!