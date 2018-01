Schianto nella notte sulla A4, muore una donna di Trivero

TRIVERO - Germana Boin, 55 anni, residente a frazione Mazza, in paese, è rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A4, a Romentino in provincia di Novara. La disgrazia è avvenuta ieri intorno alle 23. La donna era alla guida della sua autovettura. Nello scontro ci sono stati altri feriti, trasportati negli ospedali di Novara e di Legnano, uno dei quali in gravi condizioni. Sul posto, vigili del fuoco e uomini della Polizia Stradale per i rilievi e soccorsi del caso.