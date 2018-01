Al volante sotto l'effetto di cannabis e cocaina

BIELLA - Un 27enne di Ponderano è stato denunciato dai militari dell'Arma per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Il giovane, alla guida di un'auto, ieri, mercoledì 3 gennaio, è incappato in un posto di controllo dell'Arma. Gli operatori si sono immediatamente accorti che qualcosa, in lui, non andava, e hanno provveduto agli accertamenti. Dalle analisi cliniche è emerso che, prima di mettersi al volante, aveva assunto Cannabis e cocaina. Ovviamente, insieme alla denuncia, il 27enne si è visto ritirare la patente.