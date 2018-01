Carro funebre tampona auto: muoiono coppia di cinquantenni

TRIVERO - Sono due le vittime dell'incidente stradale avvenuto ieri, a Romentino, nel Novarese, sull'autostrada A4. Si tratta di due coniugi di 55 e di 56 anni. La coppia era a bordo di un’auto che è stata colpita da un carro funebre. Da quanto accertato dagli agenti della polizia stradale di Novara Est è stato documentato che il carro funebre, proveniente dalla Puglia, con al volante A.P. di 31 anni, ha tamponato la Fiat 600 che viaggiava verso Torino, con a bordo i marito e moglie. Germana Boin, 55 anni, residente a Trivero è morta sul colpo. Qualche ora dopo, invece, in ospedale a Novara è mancato il marito, Mario Marcotti, 56 anni, originario di Varallo Sesia. Ferite lievi per una cinquantacinquenne residente a Soprana, che pare fosse alla guida dell’utilitaria tamponata. L'uomo che guidava il carro funebre è stato ricoverato al pronto soccorso in stato di choc.