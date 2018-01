Pietro Micca, corso base skialp 2018  

BIELLA - Neveeee! Finalmente la dama bianca ha fatto capolino e allora, finite le feste, le cene, i panettoni, è ora di tirare fuori gli sci.

La sezione alpina della Pietro Micca con la collaborazione della guida alpina Stefano Perrone propone una nuova edizione del corso base di scialpinismo. Il corso è indirizzato a chi non ha mai fatto scialpinismo e vuole avvicinarsi a questa attività, ma anche a chi vuole approfondire alcuni aspetti: per esempio sicurezza sulla neve, meteorologia e nivologia, come scegliere e preparare correttamente l'attrezzatura, come orientarsi in montagna. Questi infatti saranno i temi delle lezioni teoriche che si terranno una sera a settimana prima di ogni uscita pratica, che si svolgerà nel week-end.

APPUNTAMENTI - Le date delle uscite con gli sci sono: 28/01, 4/02, 11/02, 18/02 (possono variare in caso di condizioni meteo avverse). Mentre le lezioni teoriche si svolgeranno indicativamente il giovedì sera prima dell'uscita pratica, ma le date saranno fissate anche in base alle esigenze dei partecipanti al corso. Chi non avesse attrezzatura scialpinistica potrà affittarla ad un prezzo scontato presso i negozi sportivi di Biella.

INFORMAZIONI - Per ulteriori informazioni vi aspettiamo alla presentazione del corso che si terrà giovedì 11 gennaio alle ore 21 presso la sede dell'associazione Pietro Micca, in via Monte Mucrone 3 a Biella. Oppure: via mail alpina@pietromicca.it o al cellulare 339 5316043 (Alberto) 340 6284540 (Marta)