Eventi a Biella, 7 cose da fare il 6 e 7 gennaio

BIELLA – Dai concerti nei locali, agli appuntamenti con l'Epifania; dal ballo agli appuntamenti mangerecci. Ecco qualche consiglio per non lasciarsi sfuggire i momenti più interessanti del weekend.

Musica live

Sabato 6 gennaio, dalle 20.30 al Cotton Club Sushi Bar, Ninaì & The Red cats live. Pop soul reggae. Ninaì voce, Marco Gallo chitarra, Walter Guabello basso, Fabio Zorio batteria. Pronti per una serata all'insegna del sound pop rock degli anni duemila riarrangiato e interpretato con aperture verso il soul e il reggae. Messaggi positivi e cool vibes.

Musica elettronica

Sabato 6 gennaio, a Hydro sul palco, JFB e SideFx e Itoh. Jfb, straight from the UK un maestro del turntablism, arte che ha visto un ritorno di fuoco negli ultimi anni. JFB è immerso nella bass culture, a cui aggiunge sonorità Jazz, Funk, Soul, Hiphop, Dubstep, Glitch Hop, Electroswing, Ghetto Funk, Breakbeat, & Drum & Bass. Sperimentazione e innovazione, ma non solo: ciò che conta per JFB è creare l'energia giusta per farci ballare. JFB vanta collaborazioni con artisti del calibro di Fatboy Slim, con cui ha remixato molte tracce, e release con etichette come Hospital Records, Ministry Of Sound, Rat Records, Skint Records, Freshly Squeezed, Hot Cakes, Jungle Cakes, Ghetto Funk e molte altre. Nella sua carriera ha fatto suoi importanti club e festival come LoveBox, BigBeach Festival in Japan, E4's Underbelly, Secret Garden Party, Big Chill, Beach Break, Greenman, Sunrise, Glade, Eden, Balter, Symmetry, Lindisfarne, Valleyfest, Glastonbury Hell Stage Shangri-La, Banghai Palace e Shindig, il festival di Ghetto Funk. Le sue esibizioni internazionali contano paesi come il Canada e l'Australia, ma anche l'Italia con il Wicked Summer Fest. SideFx e Itoh, classe '88, from Medicus drum & bass, sono conosciuti per aver lasciato il segno nei locali storici della movida underground biellese e torinese insieme alla crew ELECTROFRAME. Tornano ad Hydro dopo la serata "JUNGLE ROOTS" per scaldare il dancefloor a suon di bassi profondi e ritmi incalzanti. I loro set sono influenzati da sonorità Reggae, hip hop, jazz, funk e soul, che si mescolano con le derive più oscure, sperimentali e melodiche della drum'n'bass.

Concerti

Al Sekhmet Pub di Quittengo, sabato 6 gennaio, dalle 22, Sheya in live per festeggiare l'arrivo della Befana.



Natale nel cuore di Biella

Sabato 6 gennaio, Festa della Befana dalle 15.30 spettacolo di agia per grandi e piccini e distribuzione merenda, alle 17.30 la spettacolare squadra di Edilizia Acrobatica farà scendere la Befana dal Campanile di San Cassiano. Per tutti i bambini: portate con voi una calza… se siete stati bravi la Befana vi farà una sorpresa, piazza S. G. Bosco. A cura Pro loco Biella ed Ente Manifestazioni Biella Riva. «A ritmo di danza», concerto della Banda musicale giovanile-Anbima Biella. Direttore, Riccardo Armari, Teatro Sociale Villani, alle 21. A cura Lions Club Biella Bugella Civitas e A.S.D. e C. Intrecci d'arte.

La Befana a Bielmonte e Trivero

A Bielmonte, giochi intrattenimenti e animazioni al Baby Park per la gioia dei più piccoli. Alla Brughiera, cioccolata calda, vin brulé e degustazione di dolci fatti in casa. Telefono 015 744102, Ristorante Il Castagneto 015 7158175, www.oasizegna.com, info@oasizegna.com.

Milonga della Befana

Una serata di Tango Argentino all'Opificio dell'Arte di Biella , grandi sorprese durante la serata, e tante emozioni.

Brunch della domenica

Al Vecchio Mulino di Valdengo, Il brunchdella domenica. Un buon mix tra colazione e pranzo, è la soluzione delle domeniche in cui ci si alza tardi affamati e consapevoli che la solita colazione non soddisferebbe a pieno le nostre voglie. Allora che si fa? La domenica pigra, iniziatela con un brunch, avrete poi le giuste energie per godervi davvero la giornata.