Roppolo: donna si trova due ladri in casa

ROPPOLO - Momenti di paura ieri, giovedì 4 gennaio, per una donna di Roppolo, che si è trovata due ladri in casa. La 51enne, assolta nelle faccende domestiche, ha improvvisamente sentito dei rumori provenire da una delle stanze dell'abitazione e, andata a controllare, si è trovata davanti due sconosciuti. Per il terrore, si è messa a urlare, facendoli fuggire. Ora la descrizione dei due soggetti, uno alto e magro e l'altro di corporatura normale, è finita nelle mani dei carabinieri. E la stessa scena, sempre ieri, si è ripetuta anche in una villetta di Sandigliano. Ignoti, dopo aver forzato uno degli accessi, sono penetrati dentro, pensando non ci fosse nessuno. Invece era presente il padrone di casa, che è riuscito a farli scappare, prima di venire derubato.