Perde il controllo dell'auto per colpa del ghiaccio

BIELLA - Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente avvenuto ieri sera, giovedì 4 gennaio, lungo la strada provinciale che collega Pollone a Cossila San Giovanni. Per colpa del ghiaccio, come hanno accertato in seguito i carabinieri, un 24enne di Biella ha perso il controllo della sua Smart, finendo fuori strada. Immediata la sua chiamata all'112 e l'arrivo sul posto di una pattuglia dell'Arma, che ha constatato la pericolosità del manto stradale. È stato in seguito contattato il personale della Provincia, per la messa in sicurezza della zona.