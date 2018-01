Malore. Muore in via Lamarmora a 51 anni

BIELLA - E' stato colto quasi certamente da un malore ed è deceduto, in strada, vicino ad una delle torri del Cda cittadino. I fatti sono avvenuti intorno alle 18, in via Lamarmora. Per M.R. (51 anni) residente in città non c'è stato nulla da fare nonostante i tentativi di soccorrerlo prima da parte di alcuni passanti e poi dal personale di un'unità del 118. L'uomo si è accasciato sulla strada, improvvisamente. Ancora ignote le cause del decesso, anche se l'ipotesi più plausibile al momento è quella di un infarto. A coordinare le operazione di soccorso, gli agenti della polizia municipale che hanno gestito il passaggio delle auto in un'arteria importante della città in un orario di punta.