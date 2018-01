Automobilista si schianta in Superstrada

BIELLA - Poteva avere conseguenze drammatiche lo schianto avvenuto questa mattina, sabato 6 gennaio, lungo la Superstrada, nel comune di Vigliano. All'alba, un dipendente del vicino supermercato Bennet, ha perso il controllo del mezzo, per cause in via di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale, finendo fuori strada. Il veicolo ha terminato la sua corsa contro il pilone di un cavalcavia, andando completamente distrutto. Soccorso dal personale del 118, l'automobilista non sarebbe grave, tanto che all'arrivo dei vigili del fuoco era già uscito da solo dalle lamiere contorte dell'auto. La squadra dei pompieri, proveniente dal distaccamento di Cossato, ha quindi solo operato per mettere in sicurezza l'area.