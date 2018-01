Questura: espulso giovane egiziano

BIELLA - Non fa in tempo a uscire dal carcere, che gli viene notificato il decreto di espulsione. Protagonista dell'episodio un cittadino egiziano, di 24 anni, che aveva appena finito di scontare una condanna a due anni e sei mesi di reclusione per reati commessi contro la persona. Quando si è trovato davanti gli agenti dell'Ufficio immigrazioni, incaricati di scortarlo fino al centro per il rimpatrio di Torino, il giovane ha cercato di ribellarsi. Non aveva nessuna intenzione di tornare in Africa, seppure sprovvisto di permesso soggiorno. Ricondotto, non senza fatica, alla calma, ora si trova nel capoluogo regionale in attesa del primo volo diretto in Egitto.