Lotteria Italia, in città vinti 20 mila euro

BIELLA - Anche Biella è baciata dalla fortuna con la Lotteria Italia 2018. Ieri l'estrazione dei premi milionari, in diretta televisiva. In città è stato venduto un biglietto da 20 mila euro: serie F numero 128407.

PIEMONTE - Il biglietto vincente da 5 milioni di euro della Lotteria Italia è stato venduto a Anagni, in provincia di Frosinone, e ha serie e numero Q 067777. Il secondo premio da 2,5 milioni se lo è aggiudicato il fortunato acquirente del biglietto con serie e numero P 245714 venduto a Milano. A seguire, il terzo premio da 1,5 milioni è stato venduto a Rosta, in provincia di Torino (D 034660), il quarto da 1 milione a Pinerolo, in provincia di Torino (P 462926) e il quinto da 500 mila euro a Roma (D 034660).