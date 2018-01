Ladri in azione anche il giorno dell'Epifania

BIELLA - Approfittando del fatto che i padroni di casa erano usciti per trascorrere la festività dell'Epifania dai familiari, i ladri si sono dati da fare un po' ovunque nel Biellese. In particolare a essere preso di mira è stato il paese di Gaglianico. Da un'abitazione, di proprietà di un 53enne, sono spariti due televisori, una borsa e tre paia di occhiali. Per entrare i malviventi hanno forzato un portoncino e, in seguito, la porta d'ingresso. Da un'altra casa, invece, hanno preso il volo solo pochi oggetti di bigiotteria. Ma non finisce qui. Ladri in azione anche in una villetta bi-familiare di Dorzano, dove sono stati sottratti, in uno degli alloggi, diversi monili in oro, mentre nell'altro nulla. Su tutti gli episodi indagano i carabinieri.