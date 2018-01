Biella, tre cantieri stradali riaprono oggi

BIELLA - Terminata la pausa imposta dal Comune per il periodo natalizio, tre cantieri stradali sono pronti a riaprire lunedì 8 gennaio in città. Si tratta dei lavori interrotti a dicembre o proseguiti con modalità meno invasive per consentire il transito regolare dei veicoli nel periodo di maggior traffico di cittadini in direzione dei negozi del centro e dei quartieri. Con la ripresa degli interventi, torneranno anche le modifiche temporanee alla viabilità.

VIA TRIPOLI - Quella più lunga riguarderà l'asse di via Tripoli dove la carreggiata in direzione di via Galimberti non sarà transitabile dal semaforo di via Rosselli fino al 28 febbraio. Qui i lavori riguardano la rete del gas e il cantiere si sposterà man mano in direzione Est verso il liceo scientifico. I principali percorsi alternativi sono via Delleani e via Addis Abeba, anche se è possibile imboccare via Galimberti da Nord passando da via La Marmora e via Fecia. È un intervento sulle tubature del gas anche quello da completare lungo l'asse di via Piave. Qui la chiusura alle auto riguarderà il piccolo segmento tra la rotonda di via Carso e via Gorizia. È previsto un restringimento della carreggiata nella rotonda stessa, che però resterà transitabile. I lavori termineranno entro il 18 gennaio.

VIA REPUBBLICA - In via Repubblica, sul marciapiede che costeggia la carreggiata a scendere, i lavori erano proseguiti con una semplice strettoia per le auto in transito. Per completare i lavori torna a essere necessaria la chiusura della corsia in direzione Sud, dalla rotonda di viale Matteotti-via Cernaia a quella con via Bertodano. Verrà riaperto, come nei giorni prima di Natale, il varco della zona a traffico limitato della carreggiata Nord di viale Matteotti. Chi scende lungo via Repubblica proveniente dal tribunale può dunque svoltare a destra in viale Matteotti, proseguire fino alla Fons Vitae oltre il blocco della Ztl all'altezza di via Volpi e raggiungere la rotonda di via Torino-via La Marmora da piazza Vittorio Veneto. In questo caso il cantiere terminerà entro il 29 gennaio.