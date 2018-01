Da Harvard a Biella, confronto all'auditorio Sella

BIELLA - In occasione della visita a Biella di un gruppo di presidi e provveditori candidati alla Harvard Graduate School of Education avente l'obiettivo di conoscere i modelli educativi europei, in particolare quelli più innovativi, nasce l’opportunità di un confronto con il territorio biellese luogo in cui hanno preso vita alcuni dei progetti educativi più innovativi. L’incontro si terrà mercoledì 10 gennaio ore 18 presso l’Auditorium Banca Sella in via Corradino Sella, 6. I relatori della serata saranno imprenditori e presidi del territori, associazioni in ambito didattica innovativa, oltre ai relatori provenienti da Harvard e all’associazione organizzatrice dell’evento Big Picture Learning. I temi dell’incontro saranno incentrati sui modelli educativi innovativi e su come si stia lavorando in Italia e nel mondo per rendere i percorsi formativi in grado di preparare i giovani a un futuro in cui il lavoro sarà sempre più tecnologico e, come si legge ovunque, svolto da robot. A questa visione si porterà inoltre il punto di vista del mondo delle imprese, anch’esse in una fase di trasformazione digitale che le obbliga a ripensare sia ai propri processi ma, soprattutto, a ripensare le figure professionali di cui necessitano.