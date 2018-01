Tenta di rubare profumi per 750 euro

BIELLA - Tenta di rubare profumi per un valore di 750 euro e finisce in manette. A essere arrestata dai carabinieri è stata una 35enne, S.G.I., senza fissa dimora. Ieri, domenica 7 gennaio, la donna è entrata in un negozio del Centro commerciale "Gli Orsi", di Biella, e ha iniziato a fare incetta di prodotti, celandoli all'interno di una borsa schermata, in modo da poter oltrepassare le barriere anti taccheggio, senza far scattare l'allarme. E così è stato, solo che appena varcata la soglia dell'esercizio commerciale è stata bloccata da una commessa, che l'aveva notata muoversi con fare sospetto tra gli scaffali. Trattenuta, la 35enne è poi stata consegnata a una pattuglia dell'Arma. Ora dovrà rispondere davanti al giudice dell'accusa di tentato furto. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari.