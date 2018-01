Va in vacanza e viene derubata

BIELLA - Oro e contanti, per un valore non ancora quantificato, sono finiti nel bottino dei ladri che, nei giorni scorsi, hanno colpito in via Repubblica, a Biella. Ad accorgersene è stata la derubata, una donna di 48 anni, al suo rientro dalle vacanze. Assentatasi per una settimana, al suo arrivo in città ha trovato la porta di casa forzata. I malviventi, che probabilmente sapevano che si sarebbe assentata per qualche tempo, avevano setacciato tutte le camere dell'alloggio, alla ricerca di qualcosa di valore. Ora sono in corso accertamenti, da parte dei carabinieri, per risalire agli autori del furto.