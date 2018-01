Carabinieri: ancora una denuncia per guida in stato di ebbrezza

BIELLA - Si mette al volante dell'auto con un tasso alcolemico di tre volte superiore al consentito. È una 27enne di Biella che, nel primo pomeriggio del 5 gennaio, è incappata, a Sala, in un posto di controllo dei carabinieri. I militari dell'Arma hanno immediatamente notato il suo stato di alterazione e l'hanno sottoposta ad alcoltest, con esito positivo. Ora la donna è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente.